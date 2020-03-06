Россия закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, сообщила пресс-служба российского Белого дома 6 марта.
С 7 марта временно прекращается пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Ирана для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях https://t.co/Q9RNwON1F5— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 6, 2020
"Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, граница будет закрыта с 7 марта.