FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
06.03.2020 21:59
0
Печать

Россия закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, сообщила пресс-служба российского Белого дома 6 марта.

"Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, граница будет закрыта с 7 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний