Лифты дождались ремонта. Смольный потратит 300 млн рублей на их модернизацию и замену
Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» потратит 299,2 млн рублей на ремонт и замену лифтов в 28 петербургских домах. Об этом говорится в материалах портала госзакупок, опубликованных 6 марта.
Модернизировать технику в основном будут на севере и в центре города.
Ранее «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» пообещал в 2020 году отремонтировать 535 лифтов и еще 500 — заменить. На это планировалось потратить более 3 млрд рублей. https://www.fontanka.ru/2020/02/04/060/
Для сравнения, в 2019 году в жилых домах Петербурга заменили 842 лифта. Всего с 2015 года — 6023.
Напомним, с 2020 года размеры взносов на капитальный ремонт увеличились с 4-5 до 8-9 рублей за квадратный метр. Решение вызвало негодование горожан. Ранее в Жилищном комитете поясняли, что рост ставок позволит направить в текущем году на капремонт 13,2 млрд рублей против 9,8 млрд рублей в 2019 году.