Лифты дождались ремонта. Смольный потратит 300 млн рублей на их модернизацию и замену

Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» потратит 299,2 млн рублей на ремонт и замену лифтов в 28 петербургских домах. Об этом говорится в материалах портала госзакупок, опубликованных 6 марта.



Модернизировать технику в основном будут на севере и в центре города.



Ранее «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» пообещал в 2020 году отремонтировать 535 лифтов и еще 500 — заменить. На это планировалось потратить более 3 млрд рублей. https://www.fontanka.ru/2020/02/04/060/

