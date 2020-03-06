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06.03.2020 20:15
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Первый заболевший от заражения коронавирусом в Москве выздоровел

О том, что в ближайшее время первого заболевшего COVID-19 в столице России выпишут из больницы 6 марта сообщила РИА «Новостям» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», - сказала Ракова.

Столичный Роспотребнадзор сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у помещенных в карантин жителях Москвы сообщил 2 марта. Речь шла об игроке в минифутбол Давиде Берове, вернувшемся из Италии.

На 6 марта в столице выявили еще пять случаев заболевания новым вирусом.

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Комментарии (3)

RRR
Аллилуйя, епть
kran_5e4d90f982a4f
в музее будут выставлять или на ВДНХ? :)
LiChaBaTa
Если лечится от коронавируса, то болеешь 14 дней. А если нет - то 2 недели. (Переделанная поговорка профессиональных врачей про грипп)
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