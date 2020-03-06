Первый заболевший от заражения коронавирусом в Москве выздоровел

О том, что в ближайшее время первого заболевшего COVID-19 в столице России выпишут из больницы 6 марта сообщила РИА «Новостям» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», - сказала Ракова.



Столичный Роспотребнадзор сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у помещенных в карантин жителях Москвы сообщил 2 марта. Речь шла об игроке в минифутбол Давиде Берове, вернувшемся из Италии.

