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06.03.2020 20:09
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Из бассейна в храм. «Церковь Божией Матери Милующей» на Большом проспекте Васильевского острова отремонтируют за 286 млн рублей

ФГКУ «Северо–Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД) 6 марта объявило конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей» на Большом проспекте Васильевского острова.

Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели ведомство готово выделить 285,83 млн рублей .

О том, что храм, который почти 80 лет был известен как бассейн для моряков-подводников, вернется к дореволюционному облику стало известно осенью 2019 года. «Фонтанка» показывала эскизы интерьера и фасада здания https://www.fontanka.ru/2019/10/02/037/. Общая стоимость капитальной реставрации оценивалась более чем в 883 млн рублей.

Осенью был разыгран первый лот на проведение работа. Выбранный подрядчик – московское АО «Межобластное научно–реставрационное художественное управление» должен завершить работы до конца 2020 года за 317, 2 млн рублей.

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Комментарии (3)

kran_5e4d90f982a4f
а какая польза была нашему ВМФ! отнял бог разум у России...
parsec
ИДАшку помню в этом бассейне на экзамен сдавали.
святое место...
Павел Михайлов
а после ремонта.на наши деньги. попы и эту недвижимость отожмут
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