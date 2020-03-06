Из бассейна в храм. «Церковь Божией Матери Милующей» на Большом проспекте Васильевского острова отремонтируют за 286 млн рублей
ФГКУ «Северо–Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД) 6 марта объявило конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей» на Большом проспекте Васильевского острова.
Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели ведомство готово выделить 285,83 млн рублей .
О том, что храм, который почти 80 лет был известен как бассейн для моряков-подводников, вернется к дореволюционному облику стало известно осенью 2019 года. «Фонтанка» показывала эскизы интерьера и фасада здания https://www.fontanka.ru/2019/10/02/037/. Общая стоимость капитальной реставрации оценивалась более чем в 883 млн рублей.
Осенью был разыгран первый лот на проведение работа. Выбранный подрядчик – московское АО «Межобластное научно–реставрационное художественное управление» должен завершить работы до конца 2020 года за 317, 2 млн рублей.