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06.03.2020 17:03
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«Немедленно позвонить в скорую и не выходить на улицу». Прилетевших из Европы в Москву экстренно проверяют на коронавирус

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в российской столице просит связаться с ним всех, кто прилетел из Италии, Германии и Молдавии.

«Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии», — об этом 6 марта сообщает оперативный штаб в своем telegram-канале, предлагая связаться с ним тем, кто летел рейсами из Вероны и Милана в столицу.

Также провериться приглашают прибывших из Мюнхена и Кишинева.

«Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение», — говорится в заявлении. Специалисты к обратившимся приедут сами.

Напомним, что сегодня, 6 марта, стало известно о 6 новых зараженных коронавирусом, из которых почти все — прилетевшие из Италии москвичи. За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о «режиме повышенной готовности» из-за 2019-nCoV.

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