«Немедленно позвонить в скорую и не выходить на улицу». Прилетевших из Европы в Москву экстренно проверяют на коронавирус

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в российской столице просит связаться с ним всех, кто прилетел из Италии, Германии и Молдавии.



«Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии», — об этом 6 марта сообщает оперативный штаб в своем telegram-канале, предлагая связаться с ним тем, кто летел рейсами из Вероны и Милана в столицу.



Также провериться приглашают прибывших из Мюнхена и Кишинева.



«Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение», — говорится в заявлении. Специалисты к обратившимся приедут сами.

