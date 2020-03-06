«Немедленно позвонить в скорую и не выходить на улицу». Прилетевших из Европы в Москву экстренно проверяют на коронавирус
Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в российской столице просит связаться с ним всех, кто прилетел из Италии, Германии и Молдавии.
«Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии», — об этом 6 марта сообщает оперативный штаб в своем telegram-канале, предлагая связаться с ним тем, кто летел рейсами из Вероны и Милана в столицу.
Также провериться приглашают прибывших из Мюнхена и Кишинева.
«Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение», — говорится в заявлении. Специалисты к обратившимся приедут сами.
Напомним, что сегодня, 6 марта, стало известно о 6 новых зараженных коронавирусом, из которых почти все — прилетевшие из Италии москвичи. За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о «режиме повышенной готовности» из-за 2019-nCoV.