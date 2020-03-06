Петербуржца, подозреваемого в расстреле соперника, нашли в дешёвом отеле. Его жена спасалась бегством

Участника убийственной семейной драмы с пистолетом и наручниками задержали полицейские в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти 6 марта.



По информации 47news, ревнивца нашли в дешёвом отеле на проспекте Косыгина. У него изъяли пистолет Макарова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



По версии следствия, 4 марта петербуржец под предлогом погрузки кровати заманил бывшую жену на дачу в СНТ «Поляны» Выборгского района. Дама приехала вместе с коллегой. Семейная сцена закончилась убийством. Женщину экс-супруг избил и приковал наручниками к батарее, ей удалось сбежать от преследователя.

