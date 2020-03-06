Оторвал прицеп «Рено» и столкнулся с «Тойотой». Водитель «Нивы» погиб на Киевском шоссе
Водитель автомобиля погиб в столкновении трех машин на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина потерял управление, когда ему стало плохо.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 6 марта в 14:50 в деревне Большие Колпаны. По предварительным данным, на 54-м километре трассы Петербург — Псков 51-летнему водителю автомобиля «Нива» стало плохо за рулем, и он выехал на встречную полосу. Там внедорожник оторвал прицеп у автомобиля Renault и столкнулся с Toyota Camry.
В результате аварии мужчина, управлявший «Нивой», погиб на месте. Его 41-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. Также в больницу доставили 36-летнего водителя «Тойоты» и его 35-летнего пассажира.