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06.03.2020 16:54
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Оторвал прицеп «Рено» и столкнулся с «Тойотой». Водитель «Нивы» погиб на Киевском шоссе

Водитель автомобиля погиб в столкновении трех машин на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина потерял управление, когда ему стало плохо.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 6 марта в 14:50 в деревне Большие Колпаны. По предварительным данным, на 54-м километре трассы Петербург — Псков 51-летнему водителю автомобиля «Нива» стало плохо за рулем, и он выехал на встречную полосу. Там внедорожник оторвал прицеп у автомобиля Renault и столкнулся с Toyota Camry.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате аварии мужчина, управлявший «Нивой», погиб на месте. Его 41-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. Также в больницу доставили 36-летнего водителя «Тойоты» и его 35-летнего пассажира.

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