Фура уронила столб на севере КАД и собрала пробку с обеих сторон
Движение по кольцевой автодороге на севере Петербурга днем 6 марта затруднило ДТП с участием большегруза. Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке КАД от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса фура уронила мачту освещения. На кадрах с места ДТП видно, что авария произошла на участке, где ведется реконструкция. Грузовик протаранил водоналивные ограждения и выехал на середину между внутренним и внешним кольцом.
О пострадавших не сообщается. На участке между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса собралась пробка в обоих направлениях.