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06.03.2020 16:06
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Фура уронила столб на севере КАД и собрала пробку с обеих сторон

Движение по кольцевой автодороге на севере Петербурга днем 6 марта затруднило ДТП с участием большегруза. Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке КАД от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса фура уронила мачту освещения. На кадрах с места ДТП видно, что авария произошла на участке, где ведется реконструкция. Грузовик протаранил водоналивные ограждения и выехал на середину между внутренним и внешним кольцом.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается. На участке между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса собралась пробка в обоих направлениях.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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