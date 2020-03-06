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06.03.2020 15:33
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Спустя полгода СК решил обыскать кабинеты полицейских по «делу Голунова». Ищут доказательства

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщает о том, что 6 марта Следком провел обыски в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы. Они проходят фигурантами дела о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия», — сообщает агентство.

Информацию о следственных мероприятиях в УВД подтвердил журналистам адвокат одного из обвиняемых — Игоря Ляховца — Алексей Коврижкин.

Днем раньше СК в рамках того же уголовного дела Голунова направили на психиатрическую экспертизу, чтобы якобы развеять сомнения в подлинности его показаний.

Журналист «Медузы» был задержан 6 июня 2019 года. Четверо полицейских под руководством Ляховца, по версии следствия, подбросили Голунову наркотики, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Все пятеро были задержаны в начале этого года. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

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Комментарии (3)

Sulahit
Это называется по другому. "Сходили на экскурсию".
Zas
Банальное процессуальное действие, что-бы потом в суде не возникало вопросов по поводу проведения обысков в кабинетах обвиняемых.
BrotherRabbit
Самое время. Событие произошло 6 июня 2019 года. Производить "осмотр места происшествия" через 9 месяцев - это прекрасно.
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