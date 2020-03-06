Спустя полгода СК решил обыскать кабинеты полицейских по «делу Голунова». Ищут доказательства

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщает о том, что 6 марта Следком провел обыски в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы. Они проходят фигурантами дела о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



«В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия», — сообщает агентство.



Информацию о следственных мероприятиях в УВД подтвердил журналистам адвокат одного из обвиняемых — Игоря Ляховца — Алексей Коврижкин.



Днем раньше СК в рамках того же уголовного дела Голунова направили на психиатрическую экспертизу, чтобы якобы развеять сомнения в подлинности его показаний.

