Спустя полгода СК решил обыскать кабинеты полицейских по «делу Голунова». Ищут доказательства
«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщает о том, что 6 марта Следком провел обыски в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы. Они проходят фигурантами дела о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
«В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия», — сообщает агентство.
Информацию о следственных мероприятиях в УВД подтвердил журналистам адвокат одного из обвиняемых — Игоря Ляховца — Алексей Коврижкин.
Днем раньше СК в рамках того же уголовного дела Голунова направили на психиатрическую экспертизу, чтобы якобы развеять сомнения в подлинности его показаний.
Журналист «Медузы» был задержан 6 июня 2019 года. Четверо полицейских под руководством Ляховца, по версии следствия, подбросили Голунову наркотики, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Все пятеро были задержаны в начале этого года. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.