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06.03.2020 15:14
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Вице-губернатор Елин: Отмена ПМЭФ не оставит Петербург без инвесторов

Инвестиционные соглашения, заключение которых должно было состояться в рамках Петербургского международного экономического форума, будут подписаны вне его. Об этом заявил журналистам 6 марта вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, отмена ПМЭФ не повлияет на подписание документов. В комитете по инвестициям не прокомментировали ситуацию, сославшись на отсутствие официальных документов об отмене форума.

О том, что из-за распространения коронавируса в Петербурге в текущем году ПМЭФ проводить не будут, стало известно накануне.

Ранее в Смольном сравнили отказ от ПМЭФ с отменой премьеры спектакля, но отметили, что поддерживают решение. «Нас волнует здоровье жителей. И мы понимаем, что ПМЭФ подвергает их риску. Это вопрос сугубо медицинских рисков, а мы тут не являемся экспертами, нельзя сравнивать экономику со здоровьем», — сказал Евгений Елин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hmjo
Я уже писал, что этот форум вообще можно было провести дистанционно, онлайн, а не отменять его. Все равно все бизнес-проекты на нем демонстрируют на слайдах и компьютерах. Их пощупать нельзя. Это не автосалон, где на производители выставляют новые авто, которые хочется посмотреть вживую. А все договоры, которые планировалось подписать на ПМЭФ-20, все равно подпишут.
260592591
Почти полностью согласен с данным мнением. Количество инвесторов, думаю, никак не связано с проведением или с непроведением данного мероприятия. Немного в заработках потеряют те, кто имел отношение к обслуживанию гостей-участников.
AP-SPb
Видимо имелось в виду, что и с форумом и без полезных для Города инвесторов одинаковое количество - ноль целых хрен десятых.
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