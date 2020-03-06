Вице-губернатор Елин: Отмена ПМЭФ не оставит Петербург без инвесторов

Инвестиционные соглашения, заключение которых должно было состояться в рамках Петербургского международного экономического форума, будут подписаны вне его. Об этом заявил журналистам 6 марта вице-губернатор Евгений Елин.



По его словам, отмена ПМЭФ не повлияет на подписание документов. В комитете по инвестициям не прокомментировали ситуацию, сославшись на отсутствие официальных документов об отмене форума.



О том, что из-за распространения коронавируса в Петербурге в текущем году ПМЭФ проводить не будут, стало известно накануне.

