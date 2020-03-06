Во время длинных выходных теплоэнергетики перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщает «Теплосеть Петербурга» 6 марта.
«Оперативные бригады предприятия обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности для скорейшей ликвидации возможных дефектов», — прокомментировал главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов.
Среди техники, которой располагает предприятие, гусеничный вездеход-амфибия «Викинг». Транспорт предназначен для передвижения по периметру разлива горячей воды и для возможной эвакуации горожан. С 2012 года с помощью вездехода были спасены более 50 человек.