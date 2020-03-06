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06.03.2020 15:23
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«Теплосеть» выводит на улицы «Викинга» на гусеницах

Во время длинных выходных теплоэнергетики перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщает «Теплосеть Петербурга» 6 марта.

«Оперативные бригады предприятия обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности для скорейшей ликвидации возможных дефектов», — прокомментировал главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов.

Среди техники, которой располагает предприятие, гусеничный вездеход-амфибия «Викинг». Транспорт предназначен для передвижения по периметру разлива горячей воды и для возможной эвакуации горожан. С 2012 года с помощью вездехода были спасены более 50 человек.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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Комментарии (2)

Vahmistroff
С виду годный агрегат. Потестировать бы его в действии!
dedmoroz_5e4d8827384c2
глобалисты лучше бы они сети новые делали, тогда бы и батискафы для кипятка не потребовалось закупать, но делают всё вверх ногами, могут вообще перестать сети делать, тогда жители вынуждены будут ездить на таких вездеходах ..... а лицо знакомое в красной каске, каждый день на ТВ мелькает//
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