«Никто ничего ни от кого не скрывает». Валентина Матвиенко призвала верить официальной статистике по коронавирусу

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Белоруссию прокомментировала недоверие к официальной статистике властей по коронавирусу.



«Не надо слушать и читать все эти глупости, которые пишут. Надо ориентироваться на официальную информацию. Никто ничего ни от кого не скрывает, власти просто не имеют права этого делать. Вся информация, которая дается о количестве случаев, проверена и достоверна», — цитирует Матвиенко ТАСС 6 марта.



По её словам, слухи вообще вещь опасная, «может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают», — резюмировала спикер.