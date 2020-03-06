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06.03.2020 14:58
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«Никто ничего ни от кого не скрывает». Валентина Матвиенко призвала верить официальной статистике по коронавирусу

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Белоруссию прокомментировала недоверие к официальной статистике властей по коронавирусу.

«Не надо слушать и читать все эти глупости, которые пишут. Надо ориентироваться на официальную информацию. Никто ничего ни от кого не скрывает, власти просто не имеют права этого делать. Вся информация, которая дается о количестве случаев, проверена и достоверна», — цитирует Матвиенко ТАСС 6 марта.

По её словам, слухи вообще вещь опасная, «может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают», — резюмировала спикер.

Напомним, что согласно официальной статистике в России всего семь подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Последний стал первым в Петербурге. Итальянский студент Рикардо из общежития СЗГМУ им. Мечникова оказался в изолированном боксе больницы Боткина. Туда нельзя даже передавать посылки. А в мире коронавирус распространился уже на 85 стран. Число зараженных приближается к 100 тысячам человек.

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Комментарии (1)

alexadmin
Теперь-то точно ясно, что врут...
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