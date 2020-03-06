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06.03.2020 14:53
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Пешеход попал под колеса на Оптиков. Мужчина выскочил на дорогу из-за припаркованных машин

Серьезное ДТП произошло днем 6 марта в Приморском районе Петербурга. Пешеход на дороге оказался неожиданностью для водителя.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 12:50 у дома 4 по улице Оптиков 51-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki, сбил 57-летнего пешехода. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. По предварительным данным, пешеход выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП пешеход получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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