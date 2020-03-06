Похищенная восьмилетняя девочка найдена в диване квартиры жителя Костромской области. Следователи выясняют, зачем мужчине понадобился чужой ребёнок, и проверяют электронные носители из его дома.



Как сообщается 6 марта на сайте регионального управления СКР, вечером 4-го числа школьница возвращалась домой по улице Дорожной в городе Неи. Родители её так и не дождались и написали заявление в полицию.

Девочку искали сотрудники правоохранительных органов, следователи, волонтёры «Лиза Алерт», поисковики МЧС, местные жители. Менее чем за сутки похищенная была найдена, а похититель задержан. По информации СУ СК по Костромской области, ребёнка вывели из дома 36-летнего мужчины. Пленницу он накануне вечером силой затолкал в багажник машины, а в квартире держал в диванном ящике для белья.