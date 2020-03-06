Житель Костромской области прятал похищенную восьмилетнюю девочку в своём диване
Похищенная восьмилетняя девочка найдена в диване квартиры жителя Костромской области. Следователи выясняют, зачем мужчине понадобился чужой ребёнок, и проверяют электронные носители из его дома.
Как сообщается 6 марта на сайте регионального управления СКР, вечером 4-го числа школьница возвращалась домой по улице Дорожной в городе Неи. Родители её так и не дождались и написали заявление в полицию.
Девочку искали сотрудники правоохранительных органов, следователи, волонтёры «Лиза Алерт», поисковики МЧС, местные жители. Менее чем за сутки похищенная была найдена, а похититель задержан. По информации СУ СК по Костромской области, ребёнка вывели из дома 36-летнего мужчины. Пленницу он накануне вечером силой затолкал в багажник машины, а в квартире держал в диванном ящике для белья.
При первичном осмотре повреждений у спасённой не нашли, она уже передана родителям. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Теперь следователи пытаются установить мотивы злодеяния, криминалисты осматривают изъятые у подозреваемого электронные устройства. С девочкой общается специалист-психолог из Главного управления криминалистики СКР.