Симфонический оркестр пришёл в гости к блокаднице и сыграл её любимый «Синий платочек»
Музыканты из симфонического оркестра «Таврический» сыграли для блокадницы Зинаиды Бондаревой из Кировского района Ленобласти.
Трогательная видеозапись появилась в соцсетях 6 марта. Женщина после живого исполнения её любимого «Синего платочка» не смогла сдержать слёз.
Зинаида Бондаренко пережила все ужасы войны в блокадном городе и была награждена медалью «За оборону Ленинграда». После войны она до самой пенсии работала на Дубровской ТЭЦ в Кировском районе области.