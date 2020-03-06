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06.03.2020 15:04
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Симфонический оркестр пришёл в гости к блокаднице и сыграл её любимый «Синий платочек»

Музыканты из симфонического оркестра «Таврический» сыграли для блокадницы Зинаиды Бондаревой из Кировского района Ленобласти.

Трогательная видеозапись появилась в соцсетях 6 марта. Женщина после живого исполнения её любимого «Синего платочка» не смогла сдержать слёз.

Зинаида Бондаренко пережила все ужасы войны в блокадном городе и была награждена медалью «За оборону Ленинграда». После войны она до самой пенсии работала на Дубровской ТЭЦ в Кировском районе области.

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