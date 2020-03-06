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06.03.2020 14:44
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Москвич заметил на мозаике в метро спаривающихся коз. Петербуржец ответил картинками попикантнее

Мозаику эротического содержания заметил пассажир московской подземки. На станции «Марьина Роща» пастораль с пастухом автор дополнил фигурами спаривающихся коз. О своём наблюдении горожанин сообщил столичным СМИ.

Петербуржец Павел Глазков ответил 6 марта на находку более весомым аргументом. Как рассказал «Фонтанке» зоолог, его коллекция насчитывает 800 предметов искусства возрастом от II века до н.э. до наших дней. В собрание входят фарфоровые изделия, литографии, картины, резьба по камню, дереву. Все экспонаты посвящены спаривающимся животным.

автор фото&nbsp;Павел Глазков
автор фото Павел Глазков
автор фото&nbsp;Павел Глазков
автор фото Павел Глазков
автор фото&nbsp;Павел Глазков
автор фото Павел Глазков
автор фото&nbsp;Павел Глазков
автор фото Павел Глазков
автор фото&nbsp;Павел Глазков
автор фото Павел Глазков

«В культурах разных народов мира изображение спаривающихся животных было и остается символом плодородия. Как только тот или иной вид животных перестает размножаться, он неизбежно вымирает. Размножение и, естественно, спаривание — это ключевой момент продолжения рода, то есть сохранения животного мира на Земле», — прокомментировал Глазков.

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Комментарии (3)

hmjo
Павленского пригласите
prosto_5e4ce2877d5fb
Несколько странное направление избрал себе Глазков для коллекционирования!)
Vahmistroff
Оскорбиться чувствами что ли?
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