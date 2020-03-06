Москвич заметил на мозаике в метро спаривающихся коз. Петербуржец ответил картинками попикантнее
Мозаику эротического содержания заметил пассажир московской подземки. На станции «Марьина Роща» пастораль с пастухом автор дополнил фигурами спаривающихся коз. О своём наблюдении горожанин сообщил столичным СМИ.
Москва, на станции метро Марьина Роща... pic.twitter.com/g4f7jF6WD0— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) March 5, 2020
Петербуржец Павел Глазков ответил 6 марта на находку более весомым аргументом. Как рассказал «Фонтанке» зоолог, его коллекция насчитывает 800 предметов искусства возрастом от II века до н.э. до наших дней. В собрание входят фарфоровые изделия, литографии, картины, резьба по камню, дереву. Все экспонаты посвящены спаривающимся животным.
«В культурах разных народов мира изображение спаривающихся животных было и остается символом плодородия. Как только тот или иной вид животных перестает размножаться, он неизбежно вымирает. Размножение и, естественно, спаривание — это ключевой момент продолжения рода, то есть сохранения животного мира на Земле», — прокомментировал Глазков.