«Образцовые кварталы»: квартиры для счастливых женщин

Новостройки возводятся на юге Петербурга, в двух километрах от въезда в Пушкин. Проект комплексной застройки получил название «На Царскосельских холмах».



Тепло и комфорт



Жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. С нулевого уровня дома оборудованы малошумными лифтами Schindler — коляску и сумки с продуктами не придётся поднимать по лестнице. В квартирах применена передовая система отопления «тёплый водяной пол». В каждой жилой зоне есть терморегулятор, который позволяет устанавливать комфортную для домочадцев температуру. В спальне и детской можно настроить терморегулятор потеплее, на кухне сделать прохладнее. Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными — собственники сами решают, когда начинать и заканчивать отопительный сезон.



Панорамное остекление дает дополнительную инсоляцию, а нанонапыление на наружную поверхность окон создаёт эффект зеркальных фасадов и отражает ультрафиолет. А ещё благодаря сниженной смачиваемости поверхности эти окна не придётся часто мыть. Пыль, грязь и влага просто скатываются, продолжительное время оставляя стёкла прозрачными и чистыми.



Образцовая кухня



Какая хозяйка не мечтает о большой кухне? Мечты сбываются в «Образцовых кварталах»! Проектная площадь кухонь в них составляет от 9 до 15 кв. м. Квадратные и вытянутые планировки, просторные варианты с балконами и эркерами, где можно почувствовать себя, как на террасе загородного дома — каждая хозяйка подберёт вариант для своей семьи. Единого мнения, какая кухня лучше, не существует. Кроме того, что это дело вкуса, многое зависит от состава семьи, её традиций и потребностей. В зависимости от размера и конфигурации помещения выбирают расположение мебели: линейное, угловое, П-образное, в две линии или кухню-островок.



Свободные планировки



Застройщик предусмотрел свободную планировку в части кухни и гостиной. Жильцы самостоятельно решают, как распорядиться своими квадратными метрами. Нужна ли дополнительная изолированная комната или оставить это пространство без перегородки. Этой возможностью пользуются большие семьи и те, кто любит принимать гостей. Появляется больше времени для совместного досуга, не приходится бегать между зонами приготовления и приема пищи. Два окна делают кухню-гостиную светлее. Семьи с маленькими детьми оценят еще один плюс: пока мама готовит, малыши остаются в поле зрения, под контролем. Если есть необходимость, кухню и гостиную легко отделить друг от друга полноценной стеной либо легкой — например, скандинавской, перегородкой. Оригинально может быть устроена обеденная зона: круглый стол в центре, уголок с диваном, барная стойка.