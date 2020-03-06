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«Образцовые кварталы»: квартиры для счастливых женщин
Французы говорят: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». В строительной компании «Терминал-Ресурс» с этим утверждением согласны. В малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» продуманы детали, которые особенно придутся по душе женщинам — хозяйкам, матерям, жёнам.
Новостройки возводятся на юге Петербурга, в двух километрах от въезда в Пушкин. Проект комплексной застройки получил название «На Царскосельских холмах».
Тепло и комфорт
Жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. С нулевого уровня дома оборудованы малошумными лифтами Schindler — коляску и сумки с продуктами не придётся поднимать по лестнице. В квартирах применена передовая система отопления «тёплый водяной пол». В каждой жилой зоне есть терморегулятор, который позволяет устанавливать комфортную для домочадцев температуру. В спальне и детской можно настроить терморегулятор потеплее, на кухне сделать прохладнее. Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными — собственники сами решают, когда начинать и заканчивать отопительный сезон.
Панорамное остекление дает дополнительную инсоляцию, а нанонапыление на наружную поверхность окон создаёт эффект зеркальных фасадов и отражает ультрафиолет. А ещё благодаря сниженной смачиваемости поверхности эти окна не придётся часто мыть. Пыль, грязь и влага просто скатываются, продолжительное время оставляя стёкла прозрачными и чистыми.
Образцовая кухня
Какая хозяйка не мечтает о большой кухне? Мечты сбываются в «Образцовых кварталах»! Проектная площадь кухонь в них составляет от 9 до 15 кв. м. Квадратные и вытянутые планировки, просторные варианты с балконами и эркерами, где можно почувствовать себя, как на террасе загородного дома — каждая хозяйка подберёт вариант для своей семьи. Единого мнения, какая кухня лучше, не существует. Кроме того, что это дело вкуса, многое зависит от состава семьи, её традиций и потребностей. В зависимости от размера и конфигурации помещения выбирают расположение мебели: линейное, угловое, П-образное, в две линии или кухню-островок.
Свободные планировки
Застройщик предусмотрел свободную планировку в части кухни и гостиной. Жильцы самостоятельно решают, как распорядиться своими квадратными метрами. Нужна ли дополнительная изолированная комната или оставить это пространство без перегородки. Этой возможностью пользуются большие семьи и те, кто любит принимать гостей. Появляется больше времени для совместного досуга, не приходится бегать между зонами приготовления и приема пищи. Два окна делают кухню-гостиную светлее. Семьи с маленькими детьми оценят еще один плюс: пока мама готовит, малыши остаются в поле зрения, под контролем. Если есть необходимость, кухню и гостиную легко отделить друг от друга полноценной стеной либо легкой — например, скандинавской, перегородкой. Оригинально может быть устроена обеденная зона: круглый стол в центре, уголок с диваном, барная стойка.
Изящные детали
Некоторым женщинам особенно понравится «французский балкон» в «Образцовом квартале 4», другим — просторный эркер и камин, который можно установить без согласований в «Образцовом квартале 3». Многие целенаправленно ищут квартиру на мансардном этаже.
Эркеры в третьем «Образцовом» имеют панорамное остекление с высотой от пола до окна всего 56 см. Можно не ограничивать фантазию, обустраивая дополнительное пространство. Чаще всего в эркере делают зону отдыха, достаточно поставить кофейный столик, кресла — и уголок для душевных бесед готов. Или детский уголок с игрушками и книгами. Или зимний сад, который будет освежать воздух и радовать глаз все сезоны.
С чашкой чая на просторных балконах с панорамным остеклением жители «Образцовых кварталов» любуются рассветами и закатами. Ведь многие квартиры на Царскосельских холмах обладают видовыми характеристиками. Тёплым вечером на просторной лоджии удобно устроиться с книгой.
Двор и придомовая территория
Дома, входящие в состав «Образцовых кварталов», образуют своей конфигурацией закрытые дворы. Внутреннее пространство оказывается защищённым от ветра. На территории дворов произведено благоустройство: установлены детская, спортивные площадки, оборудованы места для отдыха. На озелененной территории есть фонари, дорожки, бордюры с понижением для колясок и велосипедов. В собственном питомнике выращиваются декоративные деревья и кустарники, у проверенных заказчиков приобретаются крупномеры и хвойные. Высадка растений продумана таким образом, чтобы цветение радовало глаз жильцов с весны до поздней осени. Низкая плотность населения способствует установлению добрососедских отношений. На территории микрорайона нет крупных перекрёстков. Родителям в такой среде спокойнее за безопасность детей, нежели в густонаселённых районах.
Вблизи «Образцовых кварталов» находятся несколько спортивных клубов, где можно поддерживать здоровье и красоту.
Поздравляем милых женщин с Международным Женским днём! Желаем весеннего настроения, красоты и счастья! Будьте всегда любимы и здоровы!
Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, devcent.ru.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya