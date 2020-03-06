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06.03.2020 13:08
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Чиновников хотят обязать рассказывать петербуржцам о положенных льготах

В Петербурге чиновников хотят обязать информировать горожан о положенных им льготах. Соответствующий законопроект 6 марта единогласно поддержала парламентская комиссия по законодательству. Об этом «Фонтанке» сообщил помощник председателя комиссии Дениса Четырбока Ростислав Сериков.

Авторами инициативы выступили депутаты Денис Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов. Они пояснили, что сегодня, в случае если сам горожанин не знает, на какие льготы может претендовать, «разыскивать» его, чтобы проинформировать, чиновники не обязаны.

Как пояснили авторы инициативы, в настоящее время предоставление льгот зачастую носит заявительный характер: человек может получить ту или иную льготу только после того, как обратится в соответствующий орган. Если же не обратится, никто «разыскивать» его не будет. Парламентарии предлагают прописать необходимость индивидуального информирования населения. В списке льгот в Социальном кодексе города — более сотни «наименований».

По мнению Четырбока, профильные комитеты, администрации районов, органы соцзащиты населения должны информировать горожан о положенных льготах, а способ получения должны выбирать сами петербуржцы.

Предполагается, что в случае принятия закона Смольному предстоит прописать конкретные механизмы и регламент во внутреннем постановлении. Одним из таких инструментов может стать сайт «Госуслуги». Однако получатели значительной части льгот — пожилое население, которые не пользуются всемирной паутиной. Для них более эффективные каналы — это информирование по телефону, направления личных писем или брошюр с перечнем льгот, на которые может претендовать конкретный человек.

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