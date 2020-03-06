«Самой большой группой заключенных были русские». США выдали Германии скрывавшегося после войны надзирателя нацистского концлагеря
Министерство юстиции США опубликовало решение по делу проживавшего в Теннесси Фридриха Карла Бергера, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме.
«Фридриха Карла Бергера можно экстрадировать в соответствии с поправкой 1978 года к закону об иммиграции и гражданстве, поскольку он добровольно служил в вооруженной охране для заключенных в концентрационном лагере, где имело место преследование заключенных, а также оказывал помощь в преследовании, инициируемом нацистами», — говорится в опубликованном в ночь на 6 марта решении властей США.
Следствие установило, что во время войны Бергер добровольно пошел служить нацистам и устроился в концлагерь близ Меппена в земле Нижняя Саксония. Заключенные, среди которых были гражданские лица, содержались в ужасных условиях. Их заставляли работать «до истощения и смерти». «Самыми большими группами заключенных были русские, голландцы и польские гражданские лица», — подчеркивается в расследовании.
Бергер рассказал, что занимался охраной, «чтобы заключенные не могли сбежать в течение рабочего дня «от рассвета до заката», а также помогал доставлять людей до концлагеря. «Во время принудительной эвакуации в главный лагерь Нойенгамме почти двухнедельное путешествие в нечеловеческих условиях закончилось смертью 70 заключенных», — сообщается об одном из эпизодов службы немца.
С 1959 года Бергер не живет на родине, однако «продолжает получать пенсию из ФРГ на основании трудового стажа, «включая его службу в военное время».
В заявлении американского министерства юстиции подчеркивается, что с 1979 года в США были рассмотрены дела против 109 нацистских преступников.
Напомним, что концлагерь в Нойенгамме был одним из крупнейших на северо-западе Германии. Это место считалось скорее трудовой колонией, однако известны случаи и массовых убийств. Так, две группы советских офицеров были убиты газом. Работники лагеря считаются военными преступниками. В 1946 году Британия обвиняла руководителя обершурмфюрера СС Ханса Грима и его сотрудников в «жестоком обращении и убийстве союзных граждан».