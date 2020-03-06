«Самой большой группой заключенных были русские». США выдали Германии скрывавшегося после войны надзирателя нацистского концлагеря

«Фридриха Карла Бергера можно экстрадировать в соответствии с поправкой 1978 года к закону об иммиграции и гражданстве, поскольку он добровольно служил в вооруженной охране для заключенных в концентрационном лагере, где имело место преследование заключенных, а также оказывал помощь в преследовании, инициируемом нацистами», — говорится в опубликованном в ночь на 6 марта решении властей США.

Министерство юстиции США опубликовало решение по делу проживавшего в Теннесси Фридриха Карла Бергера, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме.

Следствие установило, что во время войны Бергер добровольно пошел служить нацистам и устроился в концлагерь близ Меппена в земле Нижняя Саксония. Заключенные, среди которых были гражданские лица, содержались в ужасных условиях. Их заставляли работать «до истощения и смерти». «Самыми большими группами заключенных были русские, голландцы и польские гражданские лица», — подчеркивается в расследовании.



Бергер рассказал, что занимался охраной, «чтобы заключенные не могли сбежать в течение рабочего дня «от рассвета до заката», а также помогал доставлять людей до концлагеря. «Во время принудительной эвакуации в главный лагерь Нойенгамме почти двухнедельное путешествие в нечеловеческих условиях закончилось смертью 70 заключенных», — сообщается об одном из эпизодов службы немца.



С 1959 года Бергер не живет на родине, однако «продолжает получать пенсию из ФРГ на основании трудового стажа, «включая его службу в военное время».



В заявлении американского министерства юстиции подчеркивается, что с 1979 года в США были рассмотрены дела против 109 нацистских преступников.

