FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 11:50
1
Печать

Вслед за Петербургским из-за коронавируса отменяется Красноярский экономический форум. «Других вариантов у нас не осталось»

Красноярский экономический форум (КЭФ) переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом 6 марта сообщил начальник управления пресс-службы губернатора региона Максим Кудрявцев, пишет ТАСС.

Информацию подтвердил глава праивтельства Красноярского края Юрий Лапшин. «После четкой позиции федеральных властей по поводу мероприятий по противодействию коронавирусу с одной стороны и решения, которое вчера озвучил (председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей — прим. ред.) Белоусов по поводу форума в Питере, июньского, у нас других вариантов не осталось», - заявил он.

Отметим, форум должен был пройти с 19 по 21 марта. Ранее из-за распространения коронавируса было решено перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, а также Ялтинский экономический форум. Об отмене Петербургского международного экономического форума читайте подробнее на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

petr1
как так? коронавируса же нет в России.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний