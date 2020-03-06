Вслед за Петербургским из-за коронавируса отменяется Красноярский экономический форум. «Других вариантов у нас не осталось»
Красноярский экономический форум (КЭФ) переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом 6 марта сообщил начальник управления пресс-службы губернатора региона Максим Кудрявцев, пишет ТАСС.
Информацию подтвердил глава праивтельства Красноярского края Юрий Лапшин. «После четкой позиции федеральных властей по поводу мероприятий по противодействию коронавирусу с одной стороны и решения, которое вчера озвучил (председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей — прим. ред.) Белоусов по поводу форума в Питере, июньского, у нас других вариантов не осталось», - заявил он.
Отметим, форум должен был пройти с 19 по 21 марта. Ранее из-за распространения коронавируса было решено перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, а также Ялтинский экономический форум. Об отмене Петербургского международного экономического форума читайте подробнее на «Фонтанке».