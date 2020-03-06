В ГК «ПСК» рассказали об ипотеке на коммерческие помещения

Большинство банков предоставляет так называемый коммерческий кредит — для юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Ориентируются на бизнесменов, поскольку коммерческие помещения, как правило, превышают по стоимости квартиры, что предполагает соответствующий доход. Такие программы действуют во всех проектах ПСК.



— Фактически, банки выдают кредит под залог приобретаемой недвижимости, что требует дополнительных действий со стороны заёмщика: от оформления залогового договора до сбора документов о бизнесе, — объясняет руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — В практике ПСК мы работали по такой схеме, помогая владельцам бизнеса собрать пакет документов для одобрения и подбирая оптимальный банк.



Однако в последние годы выросло число запросов на инвестиции в коммерческие помещения от людей с высоким уровнем дохода, но при этом не владеющих собственным бизнесом. Чаще всего это топ-менеджеры промышленности либо представители IT-индустрии. Для них ПСК предлагает отдельную опцию.



— В таком случае мы рекомендуем «Абсолют Банк», «СМП Банк» или МТС Банк. Эти финансовые организации хорошо зарекомендовали себя в кредитовании коммерческой недвижимости и работают как с индивидуальными предпринимателями, так и с физлицами, — объясняет Ирина Тютрина.



ГК «ПСК» также предлагает новые инструменты инвестирования. В феврале компания запустила новую для российского рынка программу долевой покупки и владения коммерческой недвижимостью, которая предлагается эксклюзивно в апарт-комплексе Start. Инвесторы могут приобрести долю апартаментов на первом этаже от 500 тыс. руб. и получать доход пропорционально вложенным средствам.



Программа также распространяется на коммерческие помещения. Подробная информация о способах долевой покупки, коммерческих помещениях в проектах ПСК, ипотечных инструментах и многом другом — в центральном офисе продаж по адресу наб. реки Карповки, 16, корп. 2, лит. А и по телефону (812) 640–38–38.



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Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

