ВЦИОМ: Россиянам все меньше нужны женщины в политике. Президента в юбке ждут всего 21% граждан

Количество граждан России, которые хотели бы видеть женщин на высших государственных постах и в политике, падает. Если в 2016 году на женщину президента были согласны 32% россиян, то сегодня лишь 21%. Об этом в пятницу 6 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.



Проект «женщина премьер РФ» за тот же период потерял ещё больше сторонников. Если 4 года назад на месте Дмитрия Медведева даму видел каждый второй россиянин (55%), то сегодня лишь каждый третий (31%).



Падение доверия к женщине-политику коснулось даже такого толерантного к дамам сегмента жизни страны, как здравоохранение. Доля респондентов, желающих видеть женщину в должности министра здравоохранения или образования упала с 89% до 69%.

