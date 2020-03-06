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06.03.2020 10:20
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ВЦИОМ: Россиянам все меньше нужны женщины в политике. Президента в юбке ждут всего 21% граждан

Количество граждан России, которые хотели бы видеть женщин на высших государственных постах и в политике, падает. Если в 2016 году на женщину президента были согласны 32% россиян, то сегодня лишь 21%. Об этом в пятницу 6 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Проект «женщина премьер РФ» за тот же период потерял ещё больше сторонников. Если 4 года назад на месте Дмитрия Медведева даму видел каждый второй россиянин (55%), то сегодня лишь каждый третий (31%).

Падение доверия к женщине-политику коснулось даже такого толерантного к дамам сегмента жизни страны, как здравоохранение. Доля респондентов, желающих видеть женщину в должности министра здравоохранения или образования упала с 89% до 69%.

«Также все меньше россиян хотят, чтобы женщина возглавляла одну из ведущих партий или занимала пост руководителя фракции или комитета Госдумы», - пишут «Ведомости».

Вместе с тем, по мнению россиян, женщины-политики должны обладать умом (36%), честностью (29%) и решительностью (14%).

За женщину-политика с набором этих качеств на президентских выборах в 2024 году проголосовали бы 52%, а не проголосовали – 39% россиян. Причем 36% из тех, кто не стал бы голосовать за кандидата-женщину, объясняют это тем, что президентом должен быть мужчина.

Примеры женщин-политиков оказались предсказуемыми. Чаще всего участники исследования государственной социологической службы называли председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко (19%) и официального представителя МИД Марию Захарову (11%).

Эксперты объясняют такие тенденции дефицитом ярких женщин в публичном поле, популяризацией государством консервативных и семейных ценностей, а также сохранением запроса на «сильную руку».

Накануне 8 марта ВЦИОМ уже отчитался о несовпадении желаний женщин и намерений мужчин по подаркам к «Международному женскому дню». Женщины хотят на 8 Марта цветы и турпутёвку, но мужчины готовы лишь на цветы и бижутерию.

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Комментарии (13)

bessalamuchus
зачем нам женщины, если у нас есть путин? P.S. да-да, я сам не понял, что сказал
260606591
> Эксперты объясняют такие тенденции дефицитом ярких женщин
Ярких как раз хватает, адекватных нет.
hal9000
По моим наблюдениям россиянам особенно с восточно-азиатскими корнями нужен жесткий лидер..они должны постоянно(и что удивительно они этого сами желают) чувствовать присутствие органа возле своего зада,во многом конечно им нужен жестокий лидер из за того что он будет прикрывать их какие то гнусные желания,например как линейные структуры такие как армия и милиция желают жесткого лидера..ну просто потому что им с ним проще работать..а по мне так лидер должен быть семейным..чтобы он не боялся выходить на публику с женой и детьми..это то время когда страна процветает..когда президент спокойно живет с семьей..и решения человек живя в семье принимает более правильные..)..а одиночки либо мужик либо женщина..судя по истории да и вообще из разума..это крайности
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