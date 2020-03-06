ВЦИОМ: Россиянам все меньше нужны женщины в политике. Президента в юбке ждут всего 21% граждан
Количество граждан России, которые хотели бы видеть женщин на высших государственных постах и в политике, падает. Если в 2016 году на женщину президента были согласны 32% россиян, то сегодня лишь 21%. Об этом в пятницу 6 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Проект «женщина премьер РФ» за тот же период потерял ещё больше сторонников. Если 4 года назад на месте Дмитрия Медведева даму видел каждый второй россиянин (55%), то сегодня лишь каждый третий (31%).
Падение доверия к женщине-политику коснулось даже такого толерантного к дамам сегмента жизни страны, как здравоохранение. Доля респондентов, желающих видеть женщину в должности министра здравоохранения или образования упала с 89% до 69%.
«Также все меньше россиян хотят, чтобы женщина возглавляла одну из ведущих партий или занимала пост руководителя фракции или комитета Госдумы», - пишут «Ведомости».
Вместе с тем, по мнению россиян, женщины-политики должны обладать умом (36%), честностью (29%) и решительностью (14%).
За женщину-политика с набором этих качеств на президентских выборах в 2024 году проголосовали бы 52%, а не проголосовали – 39% россиян. Причем 36% из тех, кто не стал бы голосовать за кандидата-женщину, объясняют это тем, что президентом должен быть мужчина.
Примеры женщин-политиков оказались предсказуемыми. Чаще всего участники исследования государственной социологической службы называли председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко (19%) и официального представителя МИД Марию Захарову (11%).
Эксперты объясняют такие тенденции дефицитом ярких женщин в публичном поле, популяризацией государством консервативных и семейных ценностей, а также сохранением запроса на «сильную руку».
Накануне 8 марта ВЦИОМ уже отчитался о несовпадении желаний женщин и намерений мужчин по подаркам к «Международному женскому дню». Женщины хотят на 8 Марта цветы и турпутёвку, но мужчины готовы лишь на цветы и бижутерию.