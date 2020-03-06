Из Петербурга в Калугу не долетел рейс «Руслайна». Он «играл» со скоростью и развернулся у Новгорода

Рейс авиакомпании «Руслайн» сел в Петербурге через час после того, как отсюда же вылетел в Калугу. Сообщается о технических причинах возврата.

О странных маневрах самолета «Фонтанке» сообщили читатели вечером 5 марта, они уточнили, что борт вернулся в Северную столицу «по техническим причинам». По данным онлайн табло Пулково и сервиса Flightradar, рейс 7R293 вылетел из Петербурга в Калугу практически по расписанию, ближе к восьми часам вечера.

На первых минутах полета он сперва набирал скорость, периодически ее немного сбрасывая. Развернулся самолет примерно через 20 минут на высоте около 6 км и скорости 600 км/ч. После поворота он разогнался почти до тысячи километров в час, затем с 870 снизил ее до 698. Еще один скачок зафиксировал Flightradar через полчаса полета, с 568 скорость возросла до 829 км/ч. Самолет сел в Пулково около 11 часов вечера.