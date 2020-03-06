В кинотеатрах запретят съемку

В настоящее время отношения зрителей и демонстраторов фильмов регулируются принятыми четверть века назад Правилами по киновидеообслуживанию населения. Подготовленные культурным ведомством поправки впервые на уровне федерального закона закрепляют само понятие кинотеатров. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности посетителям запретят проносить на их территорию любое оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, а также пиротехнические изделия и лазерные указки. Самим кинотеатрам делегируют право устанавливать правила доступа и поведения зрителей, которые должны быть размещены на информационном стенде и на сайте.

Одна из самых важных норм – запрет на осуществление аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов. Нарушителей администрация вправе удалять из зала. В Министерстве культуры РФ напоминают, что такие ограничения установлены в большинстве стран. Более того, в США за съемку в кинозале нарушитель может быть приговорен к штрафу в 250 тысяч долларов или трем годам лишения свободы. В Канаде и Чехии такой проступок карается пять годами тюрьмы, в Германии – тремя, в Италии – до трех месяцев. В Японии установлен штраф в 95 тысяч американских долларов, Австралии – 57 тысяч, Гонконге – 6 тысяч и так далее.

Дополнительные гарантии получают и зрители. Так, в случае отмены или замены фильма по вине кинотеатра они вправе в недельный срок подать заявление и возместить стоимость билетов. Также до начала сеанса можно вернуть билеты без объяснения причин.

Вместе с тем предложенный проект не определяет ряд спорных аспектов защиты прав потребителей. Например, большинство кинотеатров запрещает входить в зрительный зал с приобретенными в других местах едой и напитками. Судебная практика подтверждает незаконность таких ограничений – не пускать зрителей можно только в случае нарушения ими общественного порядка или причинения вреда имуществу учреждения культуры. К административной ответственности за нарушения прав потребителей уже были привлечены кинотеатры «Великан парк», «Кино Сити» и другие.