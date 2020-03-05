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05.03.2020 22:10
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Петербургское правительство прокомментировало «крайне неприятное известие» о ПМЭФ. Спектакля не будет

Вице-губернатор Евгений Елин от лица правительства Северной столицы высказался об отмене Петербургского международного экономического форума. Город понимает, разделяет и поддерживает.

Свое мнение Елин рассказал «Фонтанке» вечером 5 марта. Он в первую очередь отметил, что известие для города «крайне неприятное». «Каждый Международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Мы потратили большие деньги на подготовку», - отметил вице-губернатор.

Вместе с тем он добавил, что город не имеет права «подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума». Решение правительства, по его словам, в Петербурге полностью поддерживают, мотивы понимают, а опасения - разделяют.

«Нас волнует здоровье жителей. И мы понимаем, что ПМЭФ подвергает их риску. Это вопрос сугубо медицинских рисков, а мы тут не являемся экспертами, нельзя сравнивать экономику со здоровьем», - сказал вице-губернатор.

Решение об отмене форума было принято вечером 5 марта оргкомитетом ПМЭФ из-за угрозы распространения коронавируса. В Москве и Петербурге выявлено по одному случаю заболевания Covid19. В городе на Неве на карантин в общежитии закрыты 700 студентов, столица перешла на режим повышенной готовности и ждет новых диагнозов.

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Комментарии (8)

Korzen
Не будет автомобильных пробок, остановленных с людьми электричек, вечеринок для избранных на Рубинштейна и зря потраченных бюджетных денег.
aaignat
Спасибо тебе, отец родной. Пусть тебя и себя дядя саша наградит поездкой в рим
alex-un
ПЭМФ не будет. Электричество кончилось.
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