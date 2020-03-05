Петербургское правительство прокомментировало «крайне неприятное известие» о ПМЭФ. Спектакля не будет

Свое мнение Елин рассказал «Фонтанке» вечером 5 марта. Он в первую очередь отметил, что известие для города «крайне неприятное». «Каждый Международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Мы потратили большие деньги на подготовку», - отметил вице-губернатор.

Вместе с тем он добавил, что город не имеет права «подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума». Решение правительства, по его словам, в Петербурге полностью поддерживают, мотивы понимают, а опасения - разделяют.

«Нас волнует здоровье жителей. И мы понимаем, что ПМЭФ подвергает их риску. Это вопрос сугубо медицинских рисков, а мы тут не являемся экспертами, нельзя сравнивать экономику со здоровьем», - сказал вице-губернатор.

Решение об отмене форума было принято вечером 5 марта оргкомитетом ПМЭФ из-за угрозы распространения коронавируса. В Москве и Петербурге выявлено по одному случаю заболевания Covid19. В городе на Неве на карантин в общежитии закрыты 700 студентов, столица перешла на режим повышенной готовности и ждет новых диагнозов.