Пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге начнут свозить во Введенскую больницу

Аппарат вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева сообщил об изменении места госпитализации для людей с подозрением на коронавирус. Вместо Боткина их будут направлять во Введенскую больницу.



«Была разработана маршрутизация пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа. С 6 марта они будут направлены в Введенскую больницу № 32 для обследования и лечения», - сообщили в пресс-службе 5 марта.

В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем - им стал итальянский студент из СЗГМУ. С ним в Боткина попали встречавшие его студенты из России. После появления первого подтверждённого случая в Северной столице был отменён ПМЭФ - 2020.