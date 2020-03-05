Глава Минфина рассказала, какие профессии в России скоро исчезнут
Отмирающими назвал Антон Силуанов профессии бухгалтера и охранника в России. Как пишет 5 марта «Коммерсант», угрозу ряду профессий несут современные технологии. Они же создают и новые возможности.
«Отмирает целый ряд профессий. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь — везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы — пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного»,— сказал господин Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
Новые технологии, по мнению главы Минфина, создают и новые возможности, увеличивая при этом разрыв между богатыми людьми, которые создают эти технологии, и работниками, которые работают в этих компаниях.
При этом издание отмечает, что полгода назад Дмитрий Медведев заявил, что развитие роботизации производства не приведет к кризису на рынке труда.
Согласно международным исследованиям, к 2030 году роботы могут «занять» около 20 млн нынешних рабочих мест в мировом промышленном производстве. С 2000 года число используемых роботов во всем мире выросло втрое — до 2,25 млн. При этом исчезло 1,7 млн рабочих мест. Широкомасштабная роботизация в России планируется после 2022 года. За ближайшие десять лет в России прогнозируется сокращение до 6 млн рабочих мест.