Глава Минфина рассказала, какие профессии в России скоро исчезнут

Отмирающими назвал Антон Силуанов профессии бухгалтера и охранника в России. Как пишет 5 марта «Коммерсант», угрозу ряду профессий несут современные технологии. Они же создают и новые возможности.



«Отмирает целый ряд профессий. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь — везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы — пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного»,— сказал господин Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

