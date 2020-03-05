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05.03.2020 19:12
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Срок в пять лет и два месяца получил житель Калуги за комментарий «ВКонтакте»

К реальному сроку приговорил 2-й Западный окружной военный суд Ивана Любшина за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ. Об этом 5 марта пишет в своем telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката молодого человека — Татьяну Молоканову.

Судебное следствие заняло один день. Прокурор попросил для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Сам подсудимый настаивал на оправдательном приговоре. При этом Любшин рассказывал, что при задержании его избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следком ранее отказался возбуждать дело о пытках. Зато дело возбудили из-за комментария к новости про взрыв в приемной архангельского УФСБ.

В итоге суд принял решение о виновности Любшина и приговорил его к пяти годам и двум месяцам реального срока. Молоканова уже заявила, что будет обжаловать такое решение.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Очередное путинской судилище, суд над которым впереди.
4eJIoBeK
5 лет общего за коммент?
Под шариками катающийся на машине УБИЛ 2х человек, и гуляет на свободе..
Вадим Линин
Похоже, что стрелять и убивать граждан (это я даже не говорю про воровство государственных миллиардов!- за это просто ордена дают и повышение) - это с точки зрения наших "правителей", менее опасно, чем писать посты в инете.
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