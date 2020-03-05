Срок в пять лет и два месяца получил житель Калуги за комментарий «ВКонтакте»

К реальному сроку приговорил 2-й Западный окружной военный суд Ивана Любшина за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ. Об этом 5 марта пишет в своем telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката молодого человека — Татьяну Молоканову.



Судебное следствие заняло один день. Прокурор попросил для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Сам подсудимый настаивал на оправдательном приговоре. При этом Любшин рассказывал, что при задержании его избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следком ранее отказался возбуждать дело о пытках. Зато дело возбудили из-за комментария к новости про взрыв в приемной архангельского УФСБ.

