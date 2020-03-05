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05.03.2020 18:33
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Украденные с помощью фомки у директора школы в Веселом Поселке пустой кошелек и смартфон дошли до суда

Полицейское следствие завершило расследование уголовного дела о нападении на директора школы в Красносельском районе Петербурга. Педагогу был нанесен ущерб в 28 тысяч рублей.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Об этом 5 марта сообщает пресс-служба регионального управления МВД, материалы утвердили в прокуратуре и передали в суд сегодня же. Как сообщалось ранее, обвиняемый Юрий Панченко, по версии следствия, напал на директора вечером 23 января в парадной ее дома на улице Кржижановского. Он зашел в подъезд с помощью своего ключа, сперва сделал вид, что идет на этаж выше по лестнице, но через несколько мгновений вернулся с фомкой в руках и потребовал имущество женщины. Она, не сопротивляясь, отдала ему кошелек и зашла в двери приехавшего лифта. Они почти закрылись за педагогом, но нападавшему показалось мало. Уехать он ей не дал, пока та не отдала еще и телефон.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Кошелек оказался пустым, а телефон полиция нашла в скупке неподалеку. Его вернули директору. Ущерб по делу составляет 28 тысяч рублей.

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