Невозвратное возвратно. Коронавирус заставил авиакомпании ввести льготные тарифы
Сразу несколько авиаперевозчиков объявили, что сделают все свои билеты возвратными из-за распространения эпидемии 2019-nCoV. Среди них есть и российская компания.
«С момента появления коронавируса мы тщательно следим за ситуацией <...> Поскольку мы хотим, чтобы вы зарезервировали следующую поездку с минимальным стрессом, мы гарантируем, что вы можете изменить свое бронирование без каких-либо дополнительных затрат», — сообщает 5 марта нидерландская KLM.
Крупнейший в мире перевозчик по объёму выручки Air France предлагает своим клиентам «бронировать полет с уверенностью». Из-за коронавируса холдинговая авиакомпания сделала билеты возвратными без дополнительной доплаты.
Подобные условия теперь и у российского S7. «Мы понимаем, как непросто сейчас планировать путешествия», — сообщается в письме, разосланном участникам программы лояльности. Перевозчик хочет привлечь клиентов, сделав возвратными и невозвратные билеты, которые куплены в определенный период.
«Если вы не сможете совершить свое путешествие из-за изменившихся ограничений на въезд и/или выезд в связи с коронавирусом, Lufthansa Group предлагает бесплатное повторное бронирование или возврат денег», — говорится на сайте крупнейшего авиаконцерна Европы.
Emirates, в свою очередь, вводит либеральные условия возврата средств или перебронирования на свои мартовские рейсы.
Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта подсчитала, что из-за коронавируса перевозчики могут потерять 113 миллиардов долларов.