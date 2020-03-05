Невозвратное возвратно. Коронавирус заставил авиакомпании ввести льготные тарифы

Сразу несколько авиаперевозчиков объявили, что сделают все свои билеты возвратными из-за распространения эпидемии 2019-nCoV. Среди них есть и российская компания.



«С момента появления коронавируса мы тщательно следим за ситуацией <...> Поскольку мы хотим, чтобы вы зарезервировали следующую поездку с минимальным стрессом, мы гарантируем, что вы можете изменить свое бронирование без каких-либо дополнительных затрат», — сообщает 5 марта нидерландская KLM.



Крупнейший в мире перевозчик по объёму выручки Air France предлагает своим клиентам «бронировать полет с уверенностью». Из-за коронавируса холдинговая авиакомпания сделала билеты возвратными без дополнительной доплаты.

