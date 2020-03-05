Пользователи Twitter смогут записать исчезающее видео, но пока только в Бразилии

Вдохновлённые популярностью Stories в Instargam разработчики социальной сети Twitter решились на эксперимент. Нововведение пока доступно только пользователям одной латиноамериканской страны.



Как следует из информации, 4 марта размещённой в официальном микроблоге соцсети, помимо текстовых твитов теперь можно записывать флиты — короткие видеозаписи, «живущие» не более суток. Новый тип контента на себе тестируют жители Бразилии.



«Twitter специализируется на обсуждении тем, которые вас волнуют. Однако некоторые пользователи жалуются, что им неудобно писать твиты, потому что они становятся публичной информацией с постоянным доступом (благодаря лайкам, ретвитам и скриншотам). Мы хотим, чтобы вы смогли общаться по-новому, не испытывая давления и контроля со стороны. Вот почему с сегодняшнего дня в Бразилии мы тестируем флиты — новый способ начать разговор», — говорится в блоге Twitter.

