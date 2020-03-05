FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
05.03.2020 16:32
0
Печать

Ждут решения России. Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день из-за коронавируса

Министры стран — членов Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) одобрили соглашение о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, чтобы нивелировать падение спроса из-за коронавируса. Об этом 5 марта сообщает TАСС со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо.

Теперь слово за российским министром Александром Новаком. Завтра он должен объявить, присоединится ли Россия к решению ОПЕК. Если стороны договорятся о сокращении добычи, это станет серьезной поддержкой биржевых котировок на нефть.

Цены на нефть пошли резко вниз с начала января, когда стало понятно, что коронавирус в Китае становится серьезной проблемой. Из-за ожиданий резкого падения спроса на нефть и спада китайской промышленности стоимость нефти марки Brent обрушилась с 70 до 50 долларов за баррель. Уже 28 февраля нефть торговалась дешевле этой отметки, однако позже пошла вверх. В четверг, 5 марта, ее средняя цена на бирже колебалась в районе 50,7–51,3 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний