FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
05.03.2020 15:44
0
Печать

Коронавирус закрыл храм Рождества Христова в Вифлееме

Храм Рождества Христова закроют в Вифлееме для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собх 5 марта.

«Мы приняли решение закрыть все школы, университеты и учебные заведения, а также все мечети в области. Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова», — цитирует чиновника РИА Новости.

Карантин продлится 14 дней. Приостановлены все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия. Сегодня палестинские СМИ сообщили о первом госпитализированном с подозрением на коронавирус.

Храм Рождества Христова в Вифлееме, согласно преданию, построен над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов Святой земли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний