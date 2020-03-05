Коронавирус закрыл храм Рождества Христова в Вифлееме

Храм Рождества Христова закроют в Вифлееме для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собх 5 марта.



«Мы приняли решение закрыть все школы, университеты и учебные заведения, а также все мечети в области. Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова», — цитирует чиновника РИА Новости.



Карантин продлится 14 дней. Приостановлены все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия. Сегодня палестинские СМИ сообщили о первом госпитализированном с подозрением на коронавирус.

