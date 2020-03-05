Оптовый рынок на улице Салова, 52, второй день подряд становится целью рейдов полиции. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 5 марта, повторную проверку местных торговцев сотрудники устроили днём в четверг. В отдел увезли 33 человека, тару с алкоголем изъяли.

Три тысячи литров пива и 500 банок слабоалкогольного напитка полиция забрала в одной из точек на рынке. Товар хранился незаконно и продавался не по правилам. Возбуждено дело об административном производстве, продукцию проверят эксперты.

Накануне, после общего рейда на Салова и овощебазу на Софийской улице, гонениям подверглись 70 нелегальных мигрантов, из точек забрали 2,5 тысячи блоков сигарет без акцизных марок. Правоохранители работают в режиме многозадачности и заодно штрафуют автовладельцев. 5 марта зафиксировано полдесятка нарушений ПДД. Они пополнили список из предыдущих 12 случаев в Купчино.



Проверки стартовали в начале недели. Помимо Фрунзенского, под прицел попала овощебаза в Калининском районе.

