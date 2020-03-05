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05.03.2020 14:46
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Водитель «Паджеро» отвлекся и протаранил 8 машин, столб и ворота на Арсенальной набережной

Слишком резвый внедорожник собрал в Калининском районе почти десяток машин. Водитель наглядно продемонстрировал, как опасно отвлекаться за рулем.

Как сообщили 5 марта очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Арсенальной набережной мужчина на автомобиле Mitsubishi Pajero разбил 8 машин, повредил фонарный столб и въехал в ворота детской больницы. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На записи видно, как черный внедорожник проезжает между средним и левым рядами в плотном потоке машин, задевая стоящие в средней полосе машины сбоку. Затем, продолжая таранить транспорт, «Паджеро» уезжает в правый ряд и врезается в установленный на тротуаре фонарный столб. То, как он въезжает в ворота, не видно за автомобилями.

В отделе пропаганды УГИБДД «Фонтанке» уточнили, что водитель Mitsubishi Pajero, с его слов, отвлекся на телефон. Пьян он не был, и ему не стало плохо за рулем. Всего, по данным ведомства, в аварии получили повреждения 9 автомобилей, включая «Паджеро». Пострадавших в ДТП нет.

Как стало известно «Фонтанке», «измененное состояние», о котором пишут очевидцы в соцсетях, могло быть следствием удара головой во время столкновения. Серьезных травм мужчина не получил и находится в ГИБДД для оформления аварии.

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