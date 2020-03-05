За год россиян стали меньше беспокоить проблемы роста цен, коррупция и обнищание населения, но больше — рост наркомании, ухудшение окружающей среды и произвол чиновников. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает «Левада-центр».

«Левада-центр»: Россиян меньше беспокоит рост цен, но больше — рост наркомании и ухудшение окружающей среды

Рост цен как главная проблема по-прежнему остаётся на первом месте в этом рейтинге неприятностей. Но если год назад на эту проблему указывали 62% россиян, то сегодня уже 55%. Коррупция остаётся проблемой для 39% респондентов. Год назад на взяточничество сетовали 41% граждан РФ. Обнищание и бедность за год потеряли сразу 8%. Сегодня об этой проблеме вспоминает лишь 36% респондентов «Левада-центра».

Пятое и шестое места в рейтинге занимают «недоступность многих видов медицинского обслуживания» и «резкое расслоение на богатых и бедных»: 28% и 27% соответственно.



Следующие три позиции, напротив, прибавили за минувший год. «Рост наркомании» сегодня является проблемой для каждого четвёртого россиянина (24%), хотя в начале 2019 года это явление было проблемой лишь для каждого пятого гражданина (19%).



Ухудшение состояния окружающей среды выросло до 23% с 19%. На 2% выросла проблема «роста платности образования» — 22%.



Замыкает десятку проблем «кризис в экономике». Сейчас его видит каждый пятый (20%), а ещё год назад эта доля составляла 28%.



Во второй десятке проблем рост демонстрируют «кризис морали, культуры и нравственности» (19%), «произвол чиновников» (18%), «наплыв приезжих» (17%), «жестокость работников полиции» (11%) и рост заболеваемости СПИДом (10%).

