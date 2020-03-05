FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
05.03.2020 12:57
0
Печать

В Петербурге воры продолжают делать день рождения грустным праздником. Дама встретит почётный возраст без 3 млн

Грустные поздравления продолжают рассылать неизвестные в Петербурге. Своё 66-летие горожанка встретит без изысканной коллекции украшений.

Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, накануне в полицию обратилась 45-летняя безработная москвичка, приехавшая отдохнуть от мегаполиса на берегу Финского залива. Дама остановилась в Репино у матери и стала свидетелем кражи в особо крупном размере. Неизвестные отжали стеклопакет в квартире на Зеленогорском шоссе, через террасу проникли в дом.

Воры вынесли швейцарские часы Ulysse Nardin, серьги и кольцо с чёрным бриллиантом, кольца с топазом и жемчугом, серьги с изумрудом, а также дизайнерское кольцо Bvlgari. Пропавшие сокровища хозяева оценили в 3,1 млн рублей.

Позже с заявлением в полицию обратилась и мать москвички. 65-летняя петербурженка на днях празднует день рождения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее накануне праздника воры навестили хозяйку таунхауса в Шувалово. У неё исчезли полтора миллиона рублей и ювелирные украшения.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний