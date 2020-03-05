В Петербурге воры продолжают делать день рождения грустным праздником. Дама встретит почётный возраст без 3 млн

Грустные поздравления продолжают рассылать неизвестные в Петербурге. Своё 66-летие горожанка встретит без изысканной коллекции украшений.



Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, накануне в полицию обратилась 45-летняя безработная москвичка, приехавшая отдохнуть от мегаполиса на берегу Финского залива. Дама остановилась в Репино у матери и стала свидетелем кражи в особо крупном размере. Неизвестные отжали стеклопакет в квартире на Зеленогорском шоссе, через террасу проникли в дом.



Воры вынесли швейцарские часы Ulysse Nardin, серьги и кольцо с чёрным бриллиантом, кольца с топазом и жемчугом, серьги с изумрудом, а также дизайнерское кольцо Bvlgari. Пропавшие сокровища хозяева оценили в 3,1 млн рублей.

