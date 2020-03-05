«Заминированный» самолёт с петербуржцами приземлился в Симферополе. Впереди двухчасовая проверка
Вылетевший утром из города на Неве рейс № 6891 совершил посадку на территорию полуострова Крым. После поступления сообщения о «минировании» на земле его ждёт длительная проверка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Как уточнил представитель перевозчика, самолёт с 124 пассажирами коснулся взлётно-посадочной полосы аэропорта Симферополя пятого марта в 11:50. Однако он всё ещё продолжает движение до полной остановки.
В ближайшее время на борт поднимутся специалисты, которые обследуют его на наличие опасных предметов. Проверка продлится от двух до трёх часов.
Ранее сообщалось, что рейс № 6891 Петербург-Симферополь должен совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за «взрывоопасного» сообщения, но он продолжил полёт в пункт назначения. В «России», которой принадлежит лайнер, заявили, что письмо поступило в Пулково. Однако в пресс-службе аэропорта эту информацию не подтвердили.