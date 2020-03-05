Эпидемия коронавируса в его эпицентре не стихает. В Ухане фиксируют рост заболевших

Несмотря на введенный карантин и первые успехи в борьбе с 2019-nCoV, число зараженных в Ухане продолжает расти.



«В материковом Китае было зарегистрировано 139 новых подтвержденных случаев заболевания, в результате чего общее количество достигло 80 409. За день до этого власти зафиксировали 119 зараженных, а еще раньше — 125. Увеличение было вызвано ростом заболевших в Ухане, столице провинции Хубэй, где, как считается, вирус и появился», — сообщает 5 марта агентство Reuters.



Ранее чиновники Минздрава в Хубэе рапортовали о переломе в борьбе с коронавирусом, который был достигнут благодаря «радикальным ограничениям». В последнюю неделю число зараженных в регионе резко упало. На этом фоне в Ухане даже закрыли одну из специальных «коронавирусных больниц». В четверг, 5 марта, число новых случаев в Ухане резко возросло до 131.

