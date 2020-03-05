Две женщины и 17-летняя девушка попали под колеса в Петербурге. Одну сбили на тротуаре

Спешка и невнимательность стоили здоровья троим пешеходам меньше чем за полдня. Двух женщин сбили поздним вечером 4 марта и ночью 5-го в Невском и Адмиралтейском районах Петербурга. А несколькими часами ранее в Красносельском районе под колеса попала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, дождливой ночью 5 марта, около половины первого, на набережной Фонтанки 57-летний водитель легкового такси Volkswagen сбил 20-летнюю москвичку. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 100.

Молодая женщина в результате ДТП получила тяжелые травмы. Ее доставили в 17-ю городскую больницу. Отмечается, что таксист был трезв и имеет водительский стаж с 1983 года. «Водитель спешил по своим таксо-делам», — комментирует «Дорожный инспектор».

Примерно за полтора часа до этого, в 23:05, 23-летний парень на автомобиле Geely Emgrand двигался задним ходом на тротуаре у дома 13 по улице Антонова-Овсеенко и сбил 66-летнюю женщину-пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, но затем его переквалифицировали на среднюю степень тяжести.

Еще один наезд произошел на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа. В зоне регулируемого пешеходного перехода автомобиль сбил 17-летнюю девушку. По информации ГИБДД, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как девушка пытается перебежать дорогу, но попадает прямо под колеса едущего в крайнем левом ряду автомобиля. От удара ее сначала закинуло на крышу легковушки, а затем она упала обратно на дорогу.