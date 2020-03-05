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05.03.2020 11:31
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«Цезарь» направляется в Сирию. Пятый российский десантный корабль прибывает в Тартус

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море. Об этом 5 марта сообщает Twitter-аккаунт Yoruk Isik, который отслеживает проходы кораблей через пролив Босфор.

По его информации, корабль идет в сирийский порт Тартус — там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Напомним, ранее в Сирию уже прибыли БДК «Новочеркасск» и «Орск», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также БДК «Орск». «Цезарь Куников» станет пятым российским десантным кораблем в Сирии.

Справка:
Напомним, 27 февраля Турция начала операцию «Весенний щит» после того, как стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции убиты более 3 тыс. сирийских солдат. Сегодня в Москве пройдет встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации в Сирии. Как сообщалось ранее, президент Турции надеется договориться о прекращении огня в регионе.

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