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05.03.2020 10:57
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Suzuki заставил встретиться Opel и Mazda на Приморском шоссе и отправил их водителей в больницу

Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла утром 5 марта в Курортном районе Петербурга. Неудачный маневр одного водителя закончился травмами для двух других.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 8:45 на пересечении Приморского шоссе и Прибрежной улицы в Зеленогорске 64-летний мужчина на автомобиле Suzuki SX4 при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Opel. От удара «Опель» столкнулся со встречной Mazda.

В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Мазды»: 34-летний мужчина и 65-летняя женщина соответственно. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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