Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла утром 5 марта в Курортном районе Петербурга. Неудачный маневр одного водителя закончился травмами для двух других.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 8:45 на пересечении Приморского шоссе и Прибрежной улицы в Зеленогорске 64-летний мужчина на автомобиле Suzuki SX4 при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Opel. От удара «Опель» столкнулся со встречной Mazda.

В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Мазды»: 34-летний мужчина и 65-летняя женщина соответственно. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.