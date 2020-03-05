Полиция Петербурга нагрянула с рейдами на овощебазу на Софийской улице и на оптовый рынок на Салова. Как 5 марта сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в отделы пришлось уехать 70 нелегальным мигрантам. Помимо них во Фрунзенском районе пострадали владельцы точек по продаже сигарет, автолюбители и велосипедисты.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Контроль проходил 4 марта. Получать протоколы о нарушении миграционного законодательства придётся почти половине проверенных: документы запросили у 200 человек. Пока одни специалисты общались с торговцами, другие присмотрелись к табачной продукции и изъяли 2,5 тысячи блоков сигарет без акцизных марок. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконной продажи.

Собственную проверку на крупнейших торговых точках параллельно провели сотрудники ГИБДД. Зафиксировано 12 нарушений. Автовладельцам придётся отвечать за отсутствие страховки, неисправность машин, разговоры по телефону за рулём. Выучить правила движения после встречи со службами требуется и местным велосипедистам.



3 марта рейды проходили на овощебазе в Калининском районе Петербурга. Тогда горожане удивились внушительной колонне спецтехники.