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05.03.2020 09:12
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Автостопом на скорой. С Подвойского увезли подстреленного ночного гуляку

Ночные похождения закончились стрельбой в Невском районе Петербурга. Раненому гуляке помогло везение в виде возникшего автомобиля с медиками.

Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, накануне ночью у 28-го дома по улице Подвойского горожане остановили проезжавшую мимо машину скорой. Помощь медиков потребовалась 41-летнему мужчине. У него диагностировали перелом правой теменной кости, ушиб груди. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали. Сам пациент рассказал, что в него стреляли из травматического пистолета неизвестные.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отдел полиции доставлены 37-летняя приезжая из Ивановской области и 28-летний безработный петербуржец.

© Фонтанка.Ру

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