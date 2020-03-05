Автостопом на скорой. С Подвойского увезли подстреленного ночного гуляку
Ночные похождения закончились стрельбой в Невском районе Петербурга. Раненому гуляке помогло везение в виде возникшего автомобиля с медиками.
Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, накануне ночью у 28-го дома по улице Подвойского горожане остановили проезжавшую мимо машину скорой. Помощь медиков потребовалась 41-летнему мужчине. У него диагностировали перелом правой теменной кости, ушиб груди. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали. Сам пациент рассказал, что в него стреляли из травматического пистолета неизвестные.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отдел полиции доставлены 37-летняя приезжая из Ивановской области и 28-летний безработный петербуржец.