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05.03.2020 08:42
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В России планируют изменить формирование тарифов на электроэнергию. Бедные регионы уравняют с богатыми

Формирование тарифов на электроэнергию подведут под единый государственный стандарт. Механизм может заработать уже с 2021 года. В Совете Федерации полагают, что это поможет снизить цены в убыточных регионах на 50 процентов.

С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет 5 марта «Известия». Предполагается уравнять расценки в регионах до средних по стране 3,4 рублей за киловатт-час. При этом в регионах, где электроэнергия обходится дешевле, цены повышать не станут. На реализацию частично направят средства из государственного субсидирования. Бизнес также сможет получить поддержку государства, но только в случае, если он социально ориентированный.

Сейчас самые высокие тарифы на электроэнергию на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке, где нужно платить около восьми рублей за киловатт-час. Самые низкие — в Иркутской области, где она обходится меньше одного рубля за киловатт-час.

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Комментарии (2)

Snaky
Чё там, в ичкерии плату вообще отменят? Этож самый убыточный регион (судя по выплачиваемой дани).
Pex
Ну сколько уже можно? Если что-то стоит 10 рублей нельзя продавать это за рубль. Но комсомолка это на уровне государства неясно. Они только на уровне семейных финансов разбираются. Опять национализация убытков.
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