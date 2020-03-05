В России планируют изменить формирование тарифов на электроэнергию. Бедные регионы уравняют с богатыми

Формирование тарифов на электроэнергию подведут под единый государственный стандарт. Механизм может заработать уже с 2021 года. В Совете Федерации полагают, что это поможет снизить цены в убыточных регионах на 50 процентов.

С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет 5 марта «Известия». Предполагается уравнять расценки в регионах до средних по стране 3,4 рублей за киловатт-час. При этом в регионах, где электроэнергия обходится дешевле, цены повышать не станут. На реализацию частично направят средства из государственного субсидирования. Бизнес также сможет получить поддержку государства, но только в случае, если он социально ориентированный.