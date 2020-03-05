Пятеро военнослужащих пострадали во время взрыва на занятиях в Мурманской области
Пятеро военнослужащих-контрактников пострадали во время тренировки на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В ходе плановых занятий сработал взрывпакет.
Инцидент произошел накануне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Северного флота. Маломощный имитационный заряд сработал несанкционированно. По словам пресс-службы, техника безопасности была грубо нарушена, пятеро военнослужащих пострадали, но травмы получили незначительные.
В пресс-службе добавили, что всех пострадавших доставили в госпиталь. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.