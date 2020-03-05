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05.03.2020 07:22
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В России пересмотрят регулирование оборота оружия. Об этом попросил бизнес

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина вновь занялось пересмотром обязательных требований к бизнесу. «Регуляторную гильотину», которая отсекает устаревшие акты и требования, начал его предшественник Дмитрий Медведев.

Как выяснила 5 марта газета «Ведомости», правительство решило пересмотреть сферу оборота оружия в России по просьбам бизнеса, который рассчитывает на рост оборотов на внутреннем рынке.

Топ-менеджер российской оружейной компании рассказал изданию, что необходима одна лицензия на покупку всех видов оружия, а не отдельная на каждый, как сейчас. Также стоит снизить количество проверок продавцов оружия, патронов и пиротехники, считает собеседник.

Эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты Алексей Переседов напомнил, что основные нормы в законе об оружии были приняты задолго до введения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы. Так, постановление об обороте гражданского и служебного оружия и патронов было принято еще в 1998 году. Он добавил, что сейчас будет возможность изучить и убрать избыточные и дублирующие требования.

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