В России пересмотрят регулирование оборота оружия. Об этом попросил бизнес
Правительство премьер-министра Михаила Мишустина вновь занялось пересмотром обязательных требований к бизнесу. «Регуляторную гильотину», которая отсекает устаревшие акты и требования, начал его предшественник Дмитрий Медведев.
Как выяснила 5 марта газета «Ведомости», правительство решило пересмотреть сферу оборота оружия в России по просьбам бизнеса, который рассчитывает на рост оборотов на внутреннем рынке.
Топ-менеджер российской оружейной компании рассказал изданию, что необходима одна лицензия на покупку всех видов оружия, а не отдельная на каждый, как сейчас. Также стоит снизить количество проверок продавцов оружия, патронов и пиротехники, считает собеседник.
Эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты Алексей Переседов напомнил, что основные нормы в законе об оружии были приняты задолго до введения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы. Так, постановление об обороте гражданского и служебного оружия и патронов было принято еще в 1998 году. Он добавил, что сейчас будет возможность изучить и убрать избыточные и дублирующие требования.