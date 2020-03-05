МИД Египта обвинил Турцию в поддержке террористов в Ливии и Сирии

Глава МИД Египта Самех Шукри на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) в среду обвинил Анкару в дестабилизации ситуации в Ливии и Сирии и в поддержке террористов в этих странах.



В ходе своего выступления на встрече, как сообщает МИД Египта, Шукри заявил об "обострении кризиса в Ливии из-за военного вмешательства Турции в этой стране и переброски туда тысяч иностранных боевиков-террористов". Действия Анкары, по словам министра, "препятствуют всем усилиям по мирному урегулированию кризиса в Ливии", пишет РИА Новости.