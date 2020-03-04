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04.03.2020 23:30
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Джонсон обсудил с Макроном ситуацию в Идлибе и борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в провинции Идлиб и тему борьбы с распространением нового коронавируса в Европе. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Среди прочего премьер-министр и президент Макрон обсуждали текущую ситуацию в Сирии и то, что можно сделать, чтобы положить конец конфликту и страданиям сирийского народа, в особенности в Идлибе", - сказано в документе, передает ТАСС.

Помимо этого, двое европейских лидеров говорили об эпидемии коронавируса нового вида. Джонсон ознакомил Макрона с планом британского правительства по сдерживанию заболевания и проводимыми в стране исследованиями, направленными на разработку вакцины и лекарства от нового коронавируса.

"Лидеры согласились с необходимостью совместно выработать международный ответ, чтобы бороться с распространением коронавируса", - подчеркнули в канцелярии Джонсона.

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