Джонсон обсудил с Макроном ситуацию в Идлибе и борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в провинции Идлиб и тему борьбы с распространением нового коронавируса в Европе. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.



"Среди прочего премьер-министр и президент Макрон обсуждали текущую ситуацию в Сирии и то, что можно сделать, чтобы положить конец конфликту и страданиям сирийского народа, в особенности в Идлибе", - сказано в документе, передает ТАСС.