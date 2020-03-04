В полуфинале Кубка России "Зенит" сыграет против "Спартака"

В полуфинале Кубка России по футболу петербургский "Зенит" сыграет против столичного "Спартака", это определилось вечером 4 марта.
"Спартак" в четвертьфинале турнира дома обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 , причем, в дополнительное время.
В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекьель Понсе (14) и Джордан Ларссон (107). У проигравших отличились Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45). На 104-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален Понсе, также желтую карточку в этом эпизоде получил запасной голкипер "Спартака" Артем Ребров.
В полуфинальном матче "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля."