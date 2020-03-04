FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
04.03.2020 22:28
0
Печать

В полуфинале Кубка России "Зенит" сыграет против "Спартака"

В полуфинале Кубка России по футболу петербургский "Зенит" сыграет против столичного "Спартака", это определилось вечером 4 марта.

"Спартак" в четвертьфинале турнира дома обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 , причем, в дополнительное время.

В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекьель Понсе (14) и Джордан Ларссон (107). У проигравших отличились Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45). На 104-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален Понсе, также желтую карточку в этом эпизоде получил запасной голкипер "Спартака" Артем Ребров.

В полуфинальном матче "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля."

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний